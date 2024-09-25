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Новости 18:16

Ушел из жизни экс-глава комитета по межнациональным отношениям Олег Махно

фото ЗакС политика Ушел из жизни экс-глава комитета по межнациональным отношениям Олег Махно

Умер бывший глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Махно, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете написали, что Махно был настоящим государственным деятелем и отличался особым профессионализмом и опытом, а также внес значительный вклад в гармонизацию межнациональных отношений.

Комитет по межнациональным отношениям Петербурга Махно возглавлял с 2013 по 2019 год. Он занимался реализацией миграционной политики города. 

Траурные мероприятия пройдут в четверг, 26 сентября, на Смоленском кладбище.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Махно Олег Иванович




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