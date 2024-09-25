Ушел из жизни экс-глава комитета по межнациональным отношениям Олег Махно

Умер бывший глава комитета по межнациональным отношениям Петербурга Олег Махно, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете написали, что Махно был настоящим государственным деятелем и отличался особым профессионализмом и опытом, а также внес значительный вклад в гармонизацию межнациональных отношений.

Комитет по межнациональным отношениям Петербурга Махно возглавлял с 2013 по 2019 год. Он занимался реализацией миграционной политики города.

Траурные мероприятия пройдут в четверг, 26 сентября, на Смоленском кладбище.

Фото: ЗАКС.Ру