Петербург принял 150 школьников из Курской области

На Московский вокзал в Петербурге приехали еще 150 школьников и 16 сопровождающих из Курской области, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Это уже третья группа детей, которых приняли в Петербурге. Они будут учиться в городских школах, а жить в гостиницах. Также им доступны мастер-классы и возможности дополнительного образования.

"Надеюсь, школьники из Курской области смогут назвать Петербург своим вторым домом. Это станет лучшей наградой для наших учителей и волонтеров, для всех петербуржцев", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также школьников ждет экскурсия по Петербургу и культурная программа. Дети посетят Кронштадт, Петергоф и Пушкин.

Фото: пресс-служба Смольного