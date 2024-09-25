"Фонтанка": Глава комитета по труду Чернейко покидает свой пост

Председатель петербургского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко уволился с занимаемой должности, сообщила 25 сентября "Фонтанка". По информации издания, соответствующее распоряжение Смольный выпустил в этот же день.

В беседе с "Фонтанкой" Чернейко подтвердил информацию. "Посмотрите мою биографию, мне 65 лет", — заявил он в ответ на вопрос о причинах увольнения. О дальнейших планах он не стал распространяться и лишь заметил, что намеревается отдохнуть.

Пост главы комитета Чернейко безотрывно занимал с 2012 года. Сам он родился в 1959 году, окончил Ленинградский государственный университет, имеет степень доктора экономических наук. В 1991 году мэр Анатолий Собчак назначил его на должность председателя комитета по труду и занятости населения мэрии Петербурга. Позже Чернейко руководил городским департаментом Федеральной государственной службы занятости населения. В 2005 году стал зампредом Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области. Также он занимал руководящие должности во ФГУП "Концерн "Росэнергоатом", ООО "Атомэнергопром", НПФ "Атомгарант".

Фото: Дмитрий Чернейко / "ВКонтакте"