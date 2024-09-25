В России расширили перечень государств, в отношении которых проводится ядерное сдерживание

Президент России Владимир Путин провел заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию, об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

На заседании Путин заявил, что был расширен список государств и союзов, в отношении которых проводится военное сдерживание.

Также был обновлен перечень угроз, для которых применяются меры ядерного сдерживания. Теперь совместным нападением на Россию будет рассматриваться агрессия от любой неядерной страны, если она поддерживается ядерным государством.

Заседание постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию с Путиным было впервые проведено публично.

Фото: сайт Кремля