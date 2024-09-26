В Петербурге пройдут кратковременные дожди 26 сентября

В четверг на Петербург продолжит воздействовать холодный атмосферный фронт, сообщил 26 сентября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его данным, в регионе сохранятся обширные облачные поля, что приведет к кратковременным дождям и снижению солнечного тепла.

Температура в городе будет колебаться в пределах +18…+20 градусов, а в Ленинградской области – от 17 до 22 градусов. Ожидается порывистый южный ветер скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет снижаться до 751 мм рт. ст.

В пятницу ситуация не улучшится: ожидаются дожди и похолодание до +17…+19 градусов.

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