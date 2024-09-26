Полиция разыскивает подозреваемых в краже сейфа из петербургского НИИ

Полиция Выборгского района Петербурга проводит розыск лиц, причастных к краже сейфа из НИИ, сообщили 26 сентября в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 25 сентября в 20:00 к ним обратилась 61-летняя сотрудница одного из НИИ с заявлением о пропаже сейфа, хранившегося в ее кабинете на пятом этаже института. Пропажа произошла в период с 6 июля по 25 сентября. В сейфе находились личные денежные средства женщины. Она также отметила, что долго не обращала внимания на отсутствие сейфа, а ключи от кабинета находились в свободном доступе.

Материальный ущерб, по словам заявительницы, составил 2,9 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 4 УК РФ (кража в крупном размере). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.

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