Беглов поздравил Басилашвили с 90-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил почетного гражданина Петербурга, народного артиста СССР, актера БДТ им. Г. А. Товстоногова Олега Басилашвили с юбилеем. Сегодня ему исполняется 90 лет.

Беглов отметил значительный вклад Басилашвили в отечественный театр и кино. В своей телеграмме губернатор подчеркнул, что артисту посчастливилось работать с выдающимися режиссерами, создать десятки незабываемых ролей и стать одной из ярчайших звезд отечественной сцены.

Беглов отметил, что творчество актера неразрывно связано с Петербургом и знаменитой товстоноговской труппой.

"На сцене знаменитого театра Вы служите 65 лет. Созданные Вами образы стали эталоном высочайшего актерского мастерства и таланта", — утверждает в своей телеграмме Беглов.

Губернатор выразил актеру благодарность за преданность городу и пожелал здоровья и вдохновения.

Олег Басилашвили родился в Москве, окончил Школу-студию МХАТ в 1956 году. Сначала играл в театре имени Ленинского комсомола, затем в Большом драматическом театре. Широкую популярность ему принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова, таких как "Служебный роман", "Вокзал для двоих, "О бедном гусаре замолвите слово", и "Осенний марафон" Георгия Данелии.

Басилашвили - народный артист СССР и Почетный гражданин Петербурга.

фото пресс-службы Законодательного собрания