Средняя зарплата работников транспортной сферы выросла до 77,4 тысяч

Средняя зарплата работников транспортной сферы в Петербурге достигла 77,4 тысяч рублей, что на 29% больше, чем осенью прошлого года, сообщает пресс-служба hh.ru.

По данным исследования, "транспортники" – водители, логисты и курьеры – за последние восемь месяцев зарабатывают больше, чем педагоги и медики. Некоторые специалисты в этой сфере могут получать более 91,9 тысяч рублей в месяц, что на 19% выше среднего дохода петербуржцев.

Эксперты связывают рост вакансий и зарплат с пандемией 2020 года, когда бизнес начал активно переходить в онлайн, что увеличило спрос на транспортных работников. Водители остаются одними из самых востребованных сотрудников. С начала года петербургские компании разместили свыше 65 тысяч вакансий в транспортной сфере – на 21% больше, чем в 2023 году.

Наибольший рост спроса отмечен среди водителей (+15%), их доход увеличился до 107 тысяч рублей, а также логистов (+11%) с зарплатой 93,6 тысяч рублей. Также выросли доходы курьеров (113 тысяч рублей), комплектовщиков (78 тысяч рублей) и руководителей логистических отделов (145 тысяч рублей).

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