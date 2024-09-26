Актера Алексея Панина* приговорили заочно к шести годам колонии

Суд заочно приговорил актера Алексея Панина* к шести годам в колонии общего режима по статье об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ), об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Следствием было установлено, что в 2022 году в своем Telegram-канале писал сообщения, которые оправдывают терроризм. Также, по данным следствия, он давал положительную оценку в отношении террористических актов.

Дело суд рассматривал без подсудимого. Сейчас Панин* живет не в России, но находится в международном розыске.

Также суд лишил Панина* права быть администратором сайтов и каналов в Интернете на три года. Приговор вступил в законную силу.

*Росфинмониторинг внес Алексея Панина в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру