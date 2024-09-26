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Новости 15:46

Госдума разрешила президенту продлевать срок службы главы СК РФ после 70 лет

фото ЗакС политика Госдума разрешила президенту продлевать срок службы главы СК РФ после 70 лет

Государственная дума приняла в трех чтениях законопроект, согласно которому президент России может продлевать срок пребывания на службе председателя Следственного комитета после наступления 70 лет, соответствующий документ 26 сентября появился в базе парламента.

Инициативу о продлении срока внес президент России Владимир Путин в понедельник, 23 сентября.

Согласно прежним нормам сотрудники СКР могут работать в ведомстве до 65 лет, однако этот срок можно продлить до 70 лет. Теперь президент может продлевать этот срок еще.

В конце августа Александру Бастрыкину исполнился 71 год.

Фото: пресс-служба СК РФ


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