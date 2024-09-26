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Новости 17:20

Петербургская прокуратура требует признать саентологов экстремистами

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура требует признать саентологов экстремистами

Прокуратура Петербурга через суд потребовала признать саентологов экстремистами по всей России, об этом 26 сентября пишет 47News со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Административный иск о признании незарегистрированной религиозной группы "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга" экстремистской и запрете ее деятельности ведомство подало в Санкт-Петербургский городской суд. Заседание пройдет 15 октября.

Ранее, как отмечает издание, в 2023 году пять представителей организации были привлечены к ответственности за преступления, связанные с экстремизмом. Духовному лидеру тогда назначили срок, а остальные получили штрафы.

Отмечается, что организация "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга" не работает с 2017 года, а в 2022 году была ликвидирована.

Фото: ЗАКС.Ру


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