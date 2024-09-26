Петербургская прокуратура требует признать саентологов экстремистами

Прокуратура Петербурга через суд потребовала признать саентологов экстремистами по всей России, об этом 26 сентября пишет 47News со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Административный иск о признании незарегистрированной религиозной группы "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга" экстремистской и запрете ее деятельности ведомство подало в Санкт-Петербургский городской суд. Заседание пройдет 15 октября.

Ранее, как отмечает издание, в 2023 году пять представителей организации были привлечены к ответственности за преступления, связанные с экстремизмом. Духовному лидеру тогда назначили срок, а остальные получили штрафы.

Отмечается, что организация "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга" не работает с 2017 года, а в 2022 году была ликвидирована.

Фото: ЗАКС.Ру