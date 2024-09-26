Более 600 петербуржцев стали жертвами клещей за неделю

Петербуржцев в конце сентября продолжают кусать клещи, об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным специалистов ведомства, в больницы с 19 по 25 сентября обратилось 630 человек из-за укусов клещей.

Чаще всего жертвами клещей становились горожане в Курортном районе. За ним идет Приморский район, а после него Выборгский. Меньше всего случаев зарегистрировали в Калининском районе города.

Отмечается, что при этом на прошлой неделе в больницы обратились 807 человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что для того, чтобы обезопасить себя на прогулке, нужно надевать светлую прилегающую одежду, закрытую обувь и головной убор, распылять аэрозоль против клещей и проверять одежду на наличие насекомых.

Фото: ЗАКС.Ру