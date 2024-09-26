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Новости 19:17

Суд отправил в СИЗО экс-депутата Шилкина по делу о мошенничестве

фото ЗакС политика Суд отправил в СИЗО экс-депутата Шилкина по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы отправил под стражу на два месяца бывшего депутата Государственной думы от партии "Новые люди" Григория Шилкина, об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Экс-парламентария обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд избрал для Григория Шилкина арест в СИЗО до 24 ноября 2024 года.

Мужчину задержали в Архангельске. Как пишет "Фонтанка.ру", по предварительным данным, на Шилкина обратили внимание из-за долгов ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие".

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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