По ЗСД за лето проехали почти 21 млн автомобилей

Трафик на Западном скоростном диаметре (ЗСД) побил рекорд, и за лето по дороге проехали почти 21 млн автомобилей, об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС).

С июня по август 2024 года по ЗСД проехало на 1,6 млн водителей больше, чем за аналогичный период 2023 года. В общей сложности диаметр выбрали 20,9 млн водителей.

Больше всего автомобилей на ЗСД было в день генеральной репетиции праздника "Алые паруса" – 27 июня. Тогда по ЗСД проехало 280 тысяч автомобилей.

Самым популярным направлением стал маршрут КАД Север-Белоостров. Его петербуржцы выбирают для загородных поездок. Почти такими же популярными были направления КАД Юг – набережная Макарова и КАД Юг – Богатырский проспект.

Фото: ЗАКС.Ру