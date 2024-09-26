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Два троллейбуса поменяют маршрут из-за ремонта Большеохтинского моста

фото ЗакС политика Два троллейбуса поменяют маршрут из-за ремонта Большеохтинского моста

Два троллейбусных маршрута изменятся из-за ремонта Большеохтинского моста, об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Движение для троллейбусов будет закрыто с пяти часов утра вторника, 1 октября, и откроется в пять утра в пятницу, 4 октября.

Троллейбус № 7 проследует от от остановки "Таллинская улица" по улице Стахановцев и Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому проспекту и до остановки "Новоладожская улица";

Троллейбус № 33 от остановки "Проспект Солидарности" по улице Подвойского, проспекту Большевиков, улице Коллонтай, Дальневосточному и Новочеркасскому проспектам, Таллинской улице, улице Стахановцев, Заневскому проспекту, мосту Александра Невского, Невскому и Суворовскому проспектам, Лафонской улице и улице Бонч-Бруевича до остановки "Тульская улица".

Напомним, что в Петербурге с 27 сентября начнется ремонт Большеохтинского моста. Он продлится две недели.

Фото: ЗАКС.Ру


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