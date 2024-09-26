Росгвардия обезвредила 30 снарядов времен ВОВ в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники вневедомственной охраны обезвредили 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Петербурге и Ленинградской области, об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Одну из мин нашел житель Гостилиц в Ленобласти. Он рассказал, что увидел предмет, похожий на мину, и решил сообщить об этом. В этом же районе была найдена граната. Также гранаты нашли в Выборгском районе Ленобласти.

В Петербурге снаряды нашли рядом с Петербургским шоссе. Все найденные снаряды были в состоянии сильной коррозии.

Все найденные боеприпасы были отвезены на полигон и уничтожены.

Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга