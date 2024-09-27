Погода 27 сентября в Петербурге обещает быть дождливой

В Петербурге погода продолжает быть по-осеннему холодной и дождливой, об этом 27 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием юго-восточной периферии североатлантического циклона. Из-за этого в городе будет облачно, дождливо и даже могут быть грозы.

Воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

В субботу, 28 сентября, пройдут дожди, а температура понизится до +17 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру