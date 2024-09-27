Силовики провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов на Сенном рынке

В Петербурге провели очередной рейд по поиску нелегальных мигрантов сотрудники ГСУ СК, ГУ МВД, УФСБ, налоговой и Роспотребнадзора, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Силовики проверили Сенной рынок в рамках проверки по признакам преступления по статье об организации нелегальной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

В ходе рейда правоохранители проверили склады рядом с рынком, места массового проживания, офис управляющей компании и кафе. Работу кафе в итоге приостановил Роспотребнадзор.

В общей сложности в ходе рейда было выявлено 37 иностранных граждан. Из них 16 человек будут выдворены из страны.

Фото: ЗАКС.Ру