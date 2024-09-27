Беглов поздравил петербуржцев и гостей города с Днем туризма

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан и гостей города с Днем туризма, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил Беглов, Петербург является одним из крупнейших туристических центров России и мира. В город приезжают, чтобы увидеть шедевры архитектуры, музеи и памятники.

За последние годы в городе появилось много новых туристических мест и пространств. В общей сложности благоустроили 226 общественных пространств и 40 километров береговых линий.

"Мы сделали событийный туризм важным фактором привлечения новых гостей. Упорядочили водные маршруты и в два раза увеличили пассажиропоток по рекам и каналам. Активно развиваем промышленный, медицинский, образовательный, экологический туризм", – сказал губернатор.

Также Беглов отметил, что новый приток туристов обеспечат всесезонный федеральный курорт "Санкт-Петербург марина", высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Петербург и вторая очередь аэропорта Пулково.

В конце поздравления глава города пожелал сотрудникам туристической отрасли новых успехов, а гостям Петербурга незабываемых впечатлений от поездки в город.

Фото: ЗАКС.Ру