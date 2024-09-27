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Новости 10:48

Правоохранители задержали в Петербурге фигуранта якутского ковидного дела о хищении

фото ЗакС политика Правоохранители задержали в Петербурге фигуранта якутского ковидного дела о хищении

В Петербурге задержали фигуранта дела о хищении на госконтракте, по которому также проходит бывший замминистр здравоохранения Якутии, об этом 27 сентября пишет "Фонтанка.ру".

Правоохранители задержали вечером в четверг, 26 сентября, 53-летнего обвиняемого в Альпийском переулке. Оперативники предупредили якутских коллег о задержании.

Сам задержанный родился в Петербурге, зарегистрирован в Красногвардейском районе. В Якутии он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с его участием были похищены 316 млн рублей во время борьбы с коронавирусом. Главным фигурантом является Роман Савин – бывший замминистра здравоохранения Якутии.

Фото: ЗАКС.Ру


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