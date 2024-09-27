В Петербурге поздравили воспитателей с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с профессиональным праздником воспитателей детских садов и работников дошкольных образовательных учреждений, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Сейчас в Петербурге каждый день в 1135 дошкольных учреждениях работают 33 тысячи педагогов. По словам Беглова, петербургские воспитатели это люди, которые преданы своему делу, детям и городу.

"Правительство города последовательно работает над улучшением условий труда в дошкольном образовании. В 2023 году мы увеличили до 100 тысяч рублей размер премий 100 лучшим воспитателям Санкт-Петербурга", – сказал Беглов.

Также с 1 августа в Петербурге была повышена зарплата для помощников воспитателей.

В конце глава города поблагодарил тех, кто заботится о маленьких жителях Петербурга. Он пожелал им успехов, благодарных родителей, оптимизма и радости.

Фото: ЗАКС.Ру