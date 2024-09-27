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Новости 12:17

Больше четверти петербуржцев вакцинировались от гриппа

фото ЗакС политика Больше четверти петербуржцев вакцинировались от гриппа

В Петербурге к концу сентября вакцинировались от гриппа больше четверти горожан, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент привиты 1 млн 433 тысяч 1804 человека. Это 25,6% населения в городе.

"Своевременная вакцинации помогает предотвратить сезонную эпидемию гриппа и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Вакцинироваться можно в поликлиниках, передвижных пунктах или на предприятиях. В 2024 году планируется привить почти 3,5 млн человек. То есть больше 60% населения города.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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