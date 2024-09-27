Стоимость проезда по ЗСД повысится с 5 октября

В октябре этого года на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге изменится стоимость проезда, об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе "Магистраль Северной столицы" (МСС).

Новые цены начнут действовать с 5 октября. Зональные тарифы при оплате картами и наличными деньгами впервые изменятся с 2020 года. Однако такой способ оплаты сейчас используют лишь 8% пользователей. Водители ТС 1-го и 2-го классов будут платить по 250 рублей, водители ТС 3-го класса – по 450 рублей, а водители ТС 4-го класса будут платить по 500 рублей в каждой зоне.

Для пользователей транспондеров тарифы изменятся несильно. Проезд от Благодатной улицы до Богатырского проспекта будет стоить как и раньше, а от южной развязки с КАД до северной – на 44 рубля дороже.

Сама цена транспондера также изменится. Версия "Стандарт" будет стоить 2,5 тысячи рублей, версия "Плюс" – 2,8 тысячи рублей. Аренда устройства будет стоить 130 рублей в месяц.

Фото: пресс-служба МСС