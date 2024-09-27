Из Ленобласти в Петербург с 1 января будут ездить новые автобусы

Жителям Ленинградской области показали новые автобусы, которые будут соединять регион с Петербургом с 1 января, об этом 27 сентября сообщили в комитете по транспорту Ленобласти.

Перевозками на новых автобусах в рамках транспортной реформы будет заниматься перевозчик "Третий парк". Современные автобусы большого класса появятся на маршрутах № 462 и № 531.

Автобус № 462 курсирует между поселком Рахья и станцией петербургского метрополитена "Ладожская". Общая протяженность маршрута –больше 40 километров. Всего у автобуса 23 остановки.

Автобус № 531 также заканчивает свой путь у станции "Ладожская", а начинает во Всеволожске, у Центральной районной больницы. На этом маршруте 33 остановки.

В новых автобусах будет вестись видеонаблюдение, а также они оснащены системами автоматизированной оплаты проезда и зарядками для гаджетов.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти