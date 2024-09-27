Велозаезд LaStrada в Петербурге 29 сентября отменили

Заезд велосипедистов LaStrada, запланированный на воскресенье, 29 сентября, отменили, об этом сообщили в Telegram-канале мероприятия.

По словам организаторов, из-за обстоятельств, мешающих обеспечить безопасность участников и зрителей, мероприятие не может быть проведено совместно с правительством Петербурга. В сообщении подчеркивают, что решение об отмене было принято после продолжительных переговоров с различными ведомствами и службами.

"Сейчас, когда уже началась застройка фан-зоны и стартового городка, когда готова регистрация и собраны стартовые пакеты, поверьте, нам сложно говорить об этой отмене, и все последние дни мы не сдавались и делали все возможное и невозможное, чтобы велогонка состоялась", - уведомили организаторы.

Организаторы попросили прощения у участников и сказали, что с большой вероятностью заезды LaStrada больше не будут проходить в Петербурге в принципе.

Тем, кто уже зарегистрировался, пообещали вернуть деньги за оплаченные слоты.

Хотя велосипедисты могли расстроиться из-за отмены, автомобилистам переживать не стоит: ограничения движения, которые планировались на 29 сентября в Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском и Центральном районах, теперь отменены. В ГАТИ подтвердили отмену мероприятия, при этом отметили, что "ответственность за содержание площади Собчака, 26 и 27 линий ВО, на работы на которых был получен ордер ГАТИ, сохраняется за организаторами до 3 октября".

фото: unsplash