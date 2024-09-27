Экс-депутат ЗакСа Гуляев* оказался в реестре иноагентов

Министерство юстиции дополнило 27 сентября реестр иностранных агентов, следует из данных на сайте ведомства. Среди новичков списка оказался бывший депутат петербургского Заксобрания Сергей Гуляев*.

Гуляев* родился в 1962 году, служил в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, участвовал в ликвидации Чернобыльской АЭС, позже работал на телевидении, в том числе в программе "600 секунд" на Ленинградском ТВ. Позже работал в ТАСС, был собственным корреспондентом информагентства в Петербурге. В 2002 году был избран депутатом III созыва Заксобрания. В мае 2023 года стало известно о том, что Гуляев* покинул Россию после обыска в его доме.

Также иноагентами признаны писатель Александр Генис**, генеральный директор "Большой книги" Георгий Урушадзе***, культуролог Александр Эткинд****, историк Юрий Фельштинский***** и Проект "Центр "Досье""******.

По версии Минюста, Гуляев* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российской власти, а также "недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации". Также в сообщении ведомства упоминается критическое отношение экс-депутата к СВО и участие в создании и распространении материалов иноагентов.

В вину Генису**, Урушадзе*** и Эткинду**** поставили распространение фейков, направленных на формирование негативного образа России и ее граждан и выступления против СВО. О Фельштинском***** в Минюсте заявили, что тот распространял фейки о российских властях, выступал против СВО и участвовал в создании материалов иноагентов.

О Центре "Досье"****** в министерстве также заявили, что тот распространял фейки о российских властях и недостоверные сведения, преследующие цель сформировать негативный образ армии, а заодно выступал против СВО и участвовал в распространении материалов иноагентов. Также в ведомстве упомянули, что "Досье"****** является проектом движения, признанного нежелательным в России.

*Минюст внес Сергея Гуляева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Александра Гениса в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Георгия Урушадзе в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Александра Эткинда в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Юрия Фельштинского в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Проект "Центр "Досье"" в единый реестр иноагентов

Фото: assembly.spb.ru