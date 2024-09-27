Полиция задержала подозреваемую в стрельбе в лесу Ленобласти

Полицейские задержали женщину, подозреваемую в нападении на собиравшую грибы пенсионерку, сообщила 27 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вчера, 26 сентября, в полицию обратилась 74-летняя жительница Сестрорецка. Она сообщила, что около полудня в лесу рядом с СНТ "Западная Лица" неизвестная женщина без объяснений открыла огонь, предположительно, из травматического пистолета. Она произвела четыре выстрела.

Правоохранители задержали подозреваемую – ею оказалась 70-летняя женщина. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Мотивы инцидента выясняются.

Пострадавшая, получив ранение бедра, самостоятельно обратилась в медучреждение, где ей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

фото ЗАКС.Ру