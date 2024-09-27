По факту взрыва на АЗС в Дагестане возбудили уголовное дело

После взрыва на АЗС в Карабудахкентском районе Дагестана, в результате которого погибли и пострадали люди, возбудили уголовное дело, сообщили 27 сентября в Telegram-канале управления СК РФ по Республике Дагестан. Пожар локализовали.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следственные органы проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств и виновных в случившемся.

По данным МЧС России, огнем было охвачено 1 500 кв. метров. Здание заправки разрушено. В результате происшествия пострадали 15 человек, из них пятеро погибли. В 19.50 в канале МЧС России сообщили, что пожар удалось локализовать.

фото: управление СК РФ по Республике Дагестан