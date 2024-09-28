Температура в Петербурге продолжит снижаться 28 сентября

В субботу, 28 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями, местами возможны грозы, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха снизится до +16 градусов, в Ленобласти – до +13…+18. Ожидается порывистый юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

МЧС ранее распространило сообщения о возможном усилении ветра до 17 м/с. В воскресенье, 29 сентября, прогнозируются кратковременные дожди и температура +11…+13 градусов.

фото ЗАКС.Ру