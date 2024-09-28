Банковский счет экс-замминистра Булгакова арестовали

Суд наложил арест на банковский счет бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, сообщили ТАСС 28 сентября в правоохранительных органах.

На этот счет поступают переводы от других лиц, а также пенсия Булгакова. Имущество экс-замглавы Минобороны не арестовано.

Ранее арест Булгакова был продлен до 25 декабря. Его обвиняют в мошенничестве, связанном с контрактами на установку систем освещения в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. По делу также проходят его однокурсник Геннадий Селезнев и глава компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, ущерб составил около 50 млн рублей. Булгаков свою вину отрицает, утверждая, что контракт был заключен после его ухода со службы.

Булгаков занимал пост заместителя министра обороны с 2008 по 2022 году и в 2016 году был удостоен звания Героя России.

фото ЗАКС.Ру