Беглов поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил работников атомной промышленности и смежных отраслей с профессиональным праздником – Днем работника атомной промышленности, который отмечается 28 сентября. Сообщила об этом сегодня пресс-служба Смольного.

"Сегодня при помощи федерального центра предприятия и институты Петербурга ведут активные инновационные разработки и научные исследования, реализуют крупные научные и промышленные партнерские проекты, успешно выполняют оборонный заказ", - обратил внимание Александр Беглов.

Губернатор отметил, что город гордится многими поколениями ученых и инженеров-атомщиков, чья работа укрепляет лидерство России в атомной энергетике. Отечественные специалисты являются новаторами в таких областях, как ядерная медицина, композиционные материалы, лазеры, робототехника и другие направления.

Беглов также подчеркнул важной кадровой подготовки в госкорпорации "Росатом" и отметил успехи в применении бережливых технологий проекта "Эффективный регион", который способствует улучшению жизни петербуржцев и повышению эффективности госуправления.

Председатель ЗакСа Александр Бельский тоже поздравил работников.

"Все высокие достижения отечественной атомной промышленности – результат вашего усердного труда, упорства и самоотверженности.", – написал он в своем Telegram-канале.

фото ЗАКС.Ру