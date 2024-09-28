Дрозденко поделился впечатлениями от экосубботника в Ленобласти

В Кривковском участковом лесничестве Приозерского района прошел экосубботник по посадке сосны и ели, завершивший осеннюю акцию "Сохраним лес", сообщило 28 сентября правительство Ленобласти в своем Telegram-канале.

Перед началом мероприятия участники смогли посетить фотовыставку, посвященную истории лесопосадок в регионе, а также увидеть лесопожарную технику и систему мониторинга "Лесохранитель". Она помогает в обнаружении лесных пожаров на ранних стадиях, делится подробностями "МК" Ленобласти.

После краткого инструктажа по технике посадки участникам выдали саженцы, инвентарь и перчатки.

"Самое главное, что эта акция у нас проходит постоянно. В этом году уже второй раз. Уже посадили лес на площади почти 70 гектар именно волонтёры и общественники. Любите лес, берегите природу и это вернется сторицей", – подбадривал участников субботника губернатор Александр Дрозденко.

В акции приняли участие около 2,5 тысячи человек, высадивших 95 тысяч деревьев на площади более 66 гектаров. Годовой план по лесопосадкам был выполнен на 96,7%.

фото Telegram-канала "Админка Ленобласти"