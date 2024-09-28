Ольга Цепилова стала главой петербургского "Яблока"

Новым руководителем петербургского отделения партии "Яблоко" стала Ольга Цепилова, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 28 сентября. Ее заместителями назначены Дмитрий Анисимов, Егор Карпенков, Илья Киселев и Александр Кобринский. Ранее "яблочниками" в Северной столице руководил лидер фракции в Заксобрании Александр Шишлов, который теперь будет состоять в бюро регионального отделения.

Согласно биографии Цепиловой, опубликованной на сайте "Яблока", она занимается социальной экологией. Работает в Социологическом институте РАН в Петербурге. Известна как в российском, так и в международном научном сообществе. Цепилова состояла в движении "Зеленая Россия" до 2006 года, когда объединение вошло в состав партии "Яблоко". С тех пор Цепилова состояла в руководстве отделения.

В бюро вошли Борис Вишневский*, Олег Максаков, Владимир Молодоженя, Ольга Покровская, Дмитрий Хорзов, Александр Шишлов и Ольга Штанникова.

В партии уточнили, что теперь средний возраст представителей регионального руководства партии "омолодился" с 70 до 44 лет.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков, фото с сайта партии "Яблоко"