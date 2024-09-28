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Новости 17:28

СК изучит обстоятельства травмирования девочки, случайно ранившей себя из пневматики

фото ЗакС политика СК изучит обстоятельства травмирования девочки, случайно ранившей себя из пневматики

В Петербурге 14-летняя девочка случайно выстрелила себе в рот из пневматического пистолета, рассказали в региональном управлении Следственного комитета 28 сентября. Вечером накануне пострадавшую доставили в больницу с травмой ротовой полости в состоянии средней тяжести.

Сначала полицейские предположили, что инцидент произошел на детской площадке. Однако позже СК установил, что девочка осматривала пневматический пистолет вместе с другими подростками возле дома на улице Олеко Дундича и случайно выстрелила себе в лицо, не подозревая, что оружие заряжено. 

Проверка продолжается, следователи выясняют все детали происшествия.

фото ЗАКС.Ру


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