В Петербурге 29 сентября может стать самым холодным днем месяца

В Петербурге сильно похолодает, а также возможны дожди, об этом 27 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием тыловой части циклона, и в регион продолжат поступать всё более холодные воздушные массы. Из-за этого в городе будет дождливо и довольно холодно.

Воздух прогреется до +10…+12 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В понедельник, 30 сентября, осадков особо не обещают, а температура повысится до +13 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру