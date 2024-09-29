В Озерках появится новый храм всех святых

В Выборгском районе Петербурга построят городской храм всех святых, об этом 29 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на документ комитета по градостроительству города.
Храм будет находиться недалеко от Верхнего Суздальского озера в Озерках. Его пострят северо-восточнее пересечения Большой Десятинной и Афонской улиц.
Проект был разработан фирмой "А-Про". Высота храма без учета креста составит 17,25 метров.
На данный момент на сайте Гостройнадзора пока нет информации о выданном разрешении о строительстве на участке.