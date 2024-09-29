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Новости 11:49

В ТЦ у метро "Комендантский проспект" неизвестный выстрелил в школьницу

фото ЗакС политика В ТЦ у метро "Комендантский проспект" неизвестный выстрелил в школьницу

В Приморском районе Петербурга неизвестный молодой человек выстрелил в 15-летнюю девочку на фудкорте в торговом центре, об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел в субботу, 28 сентября, на фудкорте в торговом центре "Атмосфера" у метро "Комендантский проспект". Неизвестный нападавший выстрелил в школьницу из пускового устройства для сигнальных патронов.

На данный момент причины конфликта неизвестны. Сам злоумышленник сбежал из торгового центра.

Петербургские правоохранители разыскивают неизвестного стрелка и проверяют все обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру


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