В ТЦ у метро "Комендантский проспект" неизвестный выстрелил в школьницу

В Приморском районе Петербурга неизвестный молодой человек выстрелил в 15-летнюю девочку на фудкорте в торговом центре, об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел в субботу, 28 сентября, на фудкорте в торговом центре "Атмосфера" у метро "Комендантский проспект". Неизвестный нападавший выстрелил в школьницу из пускового устройства для сигнальных патронов.

На данный момент причины конфликта неизвестны. Сам злоумышленник сбежал из торгового центра.

Петербургские правоохранители разыскивают неизвестного стрелка и проверяют все обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру