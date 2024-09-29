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Новости 12:44

Бельский поздравил с Днем машиностроителя всех причастных

фото ЗакС политика Бельский поздравил с Днем машиностроителя всех причастных

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский поздравил машиностроителей с профессиональным праздником, об этом 29 сентября он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бельского, Петербург всегда был мощным центром машиностроения в России. В городе выпускают корабли, автомобили, различное оборудование и так далее.

"И мы гордимся тем, что продукция с берегов Невы востребована во всей стране. Уверен, наши специалисты будут и дальше держать высокую планку", – написал спикер.

Парламентарий пожелал машиностроителям трудовых подвигов и благополучия.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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