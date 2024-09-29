В 2025 году маткапитал может вырасти до 646 тысяч рублей за первого ребенка

В России может вырасти размер материнского капитала, который выплачивают за рождение первого ребенка, об этом 29 сентября пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова депутата Государственной думы России Екатерины Стенякиной.

Размер маткапитала в 2025 году может составить 646 тысяч рублей. По словам Стенякиной, увеличение возможно из-за темпов роста инфляции. В таком случае, выплата за второго ребенка может вырасти до 854 тысяч рублей.

В общей сложности на выплаты федерального материнского капитала на 2025 год заложено более 694 млрд рублей.

Сейчас размер выплаты за первого ребенка составляет 631 тысячу рублей, а за второго 833 тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру