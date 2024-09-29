Пакет инициатив об ужесточении миграционного законодательства рассмотрят в октябре

Государственная дума рассмотрит пять законопроектов, ужеточающих миграционное законодательство, об этом 29 сентября в своем Telegram-канале рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Спикер думы сообщил, что депутаты приступят к рассмотрению законопроектов в начале октября.

Первая инициатива предполагает признание в качестве отягчающего обстоятельства незаконное нахождение на территории России. Второй законопроект предлагает отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.

Кроме этого, предложен третий законопроект, который должен будет ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию мигрантов. Четвертая инициатива далеко не ушла, и согласно ей можно будет блокировать ресурсы, где предлагаются услуги, связанные с незаконной миграцией, без суда.

В пятой инициативе посредническим организациям нельзя будет принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру