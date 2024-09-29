Трамвай в Петербурге празднует 117 лет

Петербургское трамвайное движение празднует свое 117-летие, об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Первый трамвай из Василеостровского трамвайного парка вышел на маршрут 29 сентября 1907 года. Пассажиры тогда могли проехать на этом транспорте от Васильевского острова до арки Главного штаба.

Сейчас в старейшем трамвайном парке работает музей, где можно узнать подробности трамвайной истории в Петербурге, а также посмотреть на историческую технику.

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ открылась выставка в честь праздника. Ее посетители могут посмотреть на ретротрамваи, а также полюбоваться новым подвижным составом.

Фото: ЗАКС.Ру