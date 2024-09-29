Бег по-васильевски: Как муниципалитет делает спорт доступным каждому

Беговой клуб "#ВасильевскийЗабег" – это сообщество, организованное муниципальным образованием "Васильевский" в Петербурге. Оно предлагает своим участникам не только физическую активность, но и возможность общения, обмена опытом и достижения новых целей вместе.

Клуб существует уже три года, и его основная цель – объединить людей, любящих бег и активный образ жизни. Несмотря на отсутствие финансовой поддержки и спонсорства, клуб привлекает множество участников, вдохновленных идеей здорового образа жизни и совместными тренировками. Сами занятия проводят в ЦПКиО.

Как рассказал Дмитрий Иванов, глава муниципалитета и основатель клуба, который пришел на пробежку 28 сентября, сообщество существует исключительно на энтузиазме его участников. Здесь не нужно платить взносы, а все мероприятия организуются на добровольной основе.

На сегодняшний день в чате бегового клуба состоит 177 участников, однако на каждую тренировку приходит разное количество людей. В холодное время численность бегунов уменьшается, но обычно клуб собирает в среднем от 10 до 25 человек. Например, в субботу, 28 сентября, девять человек написали, что смогут прийти, а четыре, что нет. Стоит отметить, что на пробежку приходят не только жители МО "Васильевский". Половина из пришедших – это жители других муниципалитетов Петербурга.











Основной состав бегунов – люди до 50 лет. Пенсионеры приходят обычно на зарядку в Благовещенский сад, тоже от МО "Васильевский". Уникальность клуба в том, что все его участники — в основном любители. Но отсутствие профессиональных бегунов не мешает другим достигать выдающихся результатов.

Глава МО рассказал, что у них одной из любительниц бега 14 лет, и она сейчас занимает в своей возрастной категории первый-вторые места в городе. Её мама тоже участвует в марафонах и занимает вторые места в своей категории. Они обе начинали бегать с клубом, до этого особо не бегали.

Несмотря на успешные выступления некоторых участников, клуб не ставит своей целью подготовку к соревнованиям или марафонам. Иванов подчеркивает, что бег должен приносить удовольствие, а не быть гонкой за результатами.

"Я всех отговариваю и объясняю, что бегать надо пять километров и не больше. Они меня никогда не слушают, они заряжаются энергией", — говорит он.

При этом у клуба нет тренеров, которые могли бы профессионально обучать бегу. По словам Иванова, каждый человек бегает так, как ему позволяет его организм, и это невозможно изменить без длительных тренировок с детства. Для правильного бега важна техника, но любительский спорт не требует таких серьезных подходов.

"Мы же разговаривали как раз с Михаилом Барышниковым, депутатом ЗакСа, о том, чтобы муниципалитетам выделяли какую-то небольшую сумму, чтобы сегодня пришел бы тренер, кому-то рассказал бы, кто бы остался, ему можно было заплатить", – сказал Иванов.

Занятия обычно проводятся в ЦПКиО, однако клуб активно обсуждает возможность бега непосредственно на Васильевском острове. Иванов подчеркивает, что в ЦПКиО созданы отличные условия для бега благодаря чистому воздуху и открытым пространствам.

фото Екатерины Углевой, ЗАКС.Ру

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