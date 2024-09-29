На границе из Эстонии в Россию собралась очередь

На границе из Эстонии в Россию образовалась очередь, из которой люди могут простоять пять часов, об этом 29 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова стоящих.

По словам людей на границе в Нарве, за полчаса удается продвинуться лишь на пару метров. Некоторые в очереди рассказывают, что стояли иногда и по восемь часов.

При этом погода меняется не в лучшую сторону, через некоторое время обещают дождь. Пенсионеры в очереди не растерялись и начали продажу ягод, на этом и развлечений остается поход в туалет, где тоже очередь из почти двух десятком человек.

Фото: unsplash.com