Бастрыкин поручил возбудить дело из-за действий группы подростков в Петербурга

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о преступной группе подростков в Петербурге, об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали в СК, в интернете появилась информация о том, что некоторая группа подростков в Петербурге, которая придерживается преступной идеологии, применяет насилие в отношении других несовершеннолетних. Все это они потом публикуют в соцсетях.

Сейчас ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту проводит проверку.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ