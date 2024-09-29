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Новости 17:54

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за действий группы подростков в Петербурга

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил возбудить дело из-за действий группы подростков в Петербурга

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о преступной группе подростков в Петербурге, об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как рассказали в СК, в интернете появилась информация о том, что некоторая группа подростков в Петербурге, которая придерживается преступной идеологии, применяет насилие в отношении других несовершеннолетних. Все это они потом публикуют в соцсетях.

Сейчас ГСУ СК РФ по Петербургу по данному факту проводит проверку.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Фото: пресс-служба СК РФ


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