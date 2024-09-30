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В Петербурге в последний день сентября обещают солнечную погоду

фото ЗакС политика В Петербурге в последний день сентября обещают солнечную погоду

В Петербурге обещают солнечную, но холодную погоду без осадков, об этом 30 сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием холодного скандинавского антициклона. Из-за этого в городе будет довольно солнечно и без осадков, а температура воздуха близка к своей климатической норме.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. Ветер северный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник, 1 октября, осадков не обещают, а температура повысится до +14 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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