По всей России 2 октября проверят работу системы оповещения граждан

МЧС России предупредило граждан о проведении 2 октября проверки системы оповещения во всех регионах страны, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в МЧС, все идет по плану. Граждан попросили не паниковать. Оповещение появится на одну минуту в эфире радио- и телеканалов.

Также сигнал гражданской обороны "Внимание всем!" запустят через сирены и громкоговорители.

В ведомстве напомнили, что при звуках сирены необходимо включить общедоступный телеканал или радио, где будет звучать информационное сообщение для граждан России.

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