В Апраксином дворе в ходе рейда у 20 мигрантов выявили нарушения

Полиция Петербурга провела рейд на выявление нелегальных мигрантов в Апраксином дворе, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда правоохранители выявили нарушения у 20 иностранных граждан. В общей сложности проверено было 120 человек, а также несколько десятков транспортных средств.

При осмотре одной из фур на территории Апраксина двора был обнаружен нелегальный груз красной икры с признаками контрафактности. Было изъято 38 коробок, их направили на экспертизу.

Также среди проверяемых оказалось девять россиян призывного возраста. Им вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет.

Фото: ЗАКС.Ру