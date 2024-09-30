На Банковском мосту вандалы повредили грифонов

От рук неизвестных пострадали лапы грифонов на Банковском мосту в Петербурге, об этом 30 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на петербуржца, заметившего повреждение.

По его словам, повреждение выглядит так, будто кто-то арматурой пробил лапу грифону. Петербуржец попытался замазать недочет, так как дождь лил прямо в полость скульптуры.

Поврежденного льва горожанин заметил в воскресенье утром, 29 сентября. В понедельник, 30 сентября, лапа была замазаны более основательно, однако оказалось, что на другом конце моста у скульптуры тоже есть повреждения. Кто-то попытался исправить ситуацию жвачкой, однако это несильно помогло.

Сейчас КГИОП занимается инцидентом. Последний раз грифоны были на реконструкции в 2019 году.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"