ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году пройдет с 18 по 21 июня, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе фонда Росконгресс.

В релизе сказано, что ПМЭФ-2025 пройдет именно в тот момент, когда мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами. Отмечается, что спектр этих вызовов широк – это может быть ускоренная цифровизация и даже климатические изменения.

В сообщении Росконгресса говорится, что успех ПМЭФ-2024 был впечатляющий, на мероприятие приехали люди из 130 стран мира. Также особое внимание уделено участию большого количества представителей стран БРИКС.

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