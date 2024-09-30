На выпуск карты "Серебряный возраст" поступило почти 45 тысяч заявлений

С начала запуска карты "Серебряный возраст" на базе ЕКП в Петербурге в банки-партнеры поступило почти 45 тысяч заявлений, об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

На данный момент выдано больше 12 тысяч карт. Первыми обладателями карт стали ветераны и блокадники. Карта доступна для мужчин старше 60 лет и для женщин старше 55 лет.

"Проект "Серебряный возраст", инициированный в рамках национального проекта "Активное долголетие" и поддержанный Президентом Владимиром Путиным, – это новый петербургский стандарт заботы о старшем поколении", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

С 1 марта 2025 года на карту начнут зачислять по 1500 рублей, которые можно будет потратить на посещение городских и федеральных музеев.

Фото: пресс-служба Смольного